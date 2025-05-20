Darıca'da "Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali" düzenlendi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali" düzenlendi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali" düzenlendi.
Darıca Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe 9 ülkeden temsilciler katıldı.
Festivalde, folklor ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, etkinlikte yaptığı konuşmada, festival kapsamında ilçeye gelen ülke temsilcilerine teşekkür etti.
Festivale, İlçe Emniyet Müdürü Kemal Akıner, siyasi parti temsilcileri, konuk ülkelerden gelen misafirler ile vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.