Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Darıca'da "Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali" düzenlendi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:34 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Darıca'da "Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali" düzenlendi.

        Darıca Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe 9 ülkeden temsilciler katıldı.

        Festivalde, folklor ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, etkinlikte yaptığı konuşmada, festival kapsamında ilçeye gelen ülke temsilcilerine teşekkür etti.

        Festivale, İlçe Emniyet Müdürü Kemal Akıner, siyasi parti temsilcileri, konuk ülkelerden gelen misafirler ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Büyüyen yeni tehlike
        Büyüyen yeni tehlike
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!
        Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Netanyahu Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia etti
        Netanyahu Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia etti
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Terracotta askerlerinin hepsi neden farklı yüz ifadesine sahip?
        Terracotta askerlerinin hepsi neden farklı yüz ifadesine sahip?
        Borsa işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yeni gözaltılar
        Borsa işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yeni gözaltılar
        Ölümünde ihmal yok
        Ölümünde ihmal yok

        Benzer Haberler

        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Gebze'de ahşap palet deposunda yangın
        Gebze'de ahşap palet deposunda yangın
        Kocaeli'de palet deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de palet deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı
        Kocaeli'de 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı
        Kocaeli'de yerden 70 metre yükseklikte Filistin bayrağı açıldı
        Kocaeli'de yerden 70 metre yükseklikte Filistin bayrağı açıldı
        Anadolu Otoyolu Gebze geçişinde otomobille, hafif ticari araç çarpıştı; 2 y...
        Anadolu Otoyolu Gebze geçişinde otomobille, hafif ticari araç çarpıştı; 2 y...