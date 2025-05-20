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        Kocaeli'de silahla karnından yaralanmış halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinde silahla yaralanmış halde bulunan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 23:19 Güncelleme: 20.05.2025 - 23:28
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        Kocaeli'de silahla karnından yaralanmış halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinde silahla yaralanmış halde bulunan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

        Çınarlı Mahallesi Cebesoy Sokak'taki evden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Eve giren ekipler, D.E'yi (32) karnından silahla yaralanmış halde buldu.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        D.E'nin yaralanmasıyla ilgili araştırma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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