Bakan Memişoğlu, Kocaeli'de "11. Uluslararası/15. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi"nde konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Normal doğum eylem planımızda yer alan 14 eylemden 9'unu tamamladık. Eylem planımız uygulamaya geçmeden öncesine göre 30. hafta itibariyle yani nisan sonu verilerine göre, primer sezaryen oranında yüzde 1,74, toplam sezaryen oranında yüzde 1,78 düşüş sağladık." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "11. Uluslararası/15. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi"nde konuşan Memişoğlu, ebelerin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı olarak "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı" kapsamında "koruyan, geliştiren, üreten sağlık modeli" mottosuyla en iyi şekilde erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını ifade eden Memişoğlu, bugün sayıları 60 bin 756'yı bulan ebelerin kendileri için sağlık hizmeti sunumunda çok mühim yere sahip olduğunu dile getirdi.

Memişoğlu, ebelerin gebelik sürecinde kutsal annelik yolculuğunda, anne adaylarının yanlarında olduğunu, onlara mihmandarlık ettiğini anlatarak, ebelerin özellikle doğum öncesi son 3 ayda gebeleri doğuma hazırladığını, doğum mucizesi esnasında annelere refakat ederek çok büyük bir vazifeyi ifa ettiğini kaydetti.

Ebelik mesleğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli adımlar attıklarına değinen Memişoğlu, "Ebelerimizin görev, yetki ve sorumluluklarını güncel sağlık ihtiyaçlarına göre yeniden tanımlıyoruz. Ebelerimizin danışmanlık, eğitim ve rehberlik rollerini daha görünür ve sistematik hale getiriyoruz. Bu sayede ebelik mesleğini sadece korumakla kalmıyor, aynı zamanda güçlendiriyor, geliştiriyor ve yarınlara taşıyacak yapıyı hep birlikte inşa ediyoruz." diye konuştu. - "En başından beri bilimsel veriler ışığında hareket ettik" Memişoğlu, normal doğum konusunu anne ve evlatlarının sağlıklı geleceği açısından önemli bir mesele olarak gördüklerini vurgulayarak, "Kıymetli arkadaşlar, sizler bunu çok iyi biliyorsunuz. Normal doğum bir bebeğin ana rahmindeki gelişimini tamamladıktan sonra dünyaya gelme sürecidir. Bu süreç annenin ve bebeğin sağlığını doğrudan etkileyen önemli bir yaşam olayıdır. Sezaryen ise tıbbi bir gereklilik durumunda başvurulan cerrahi bir yöntemdir. Annenin karnına ve rahmine cerrahi bir kesi yapılarak bebeğin alınmasıdır." ifadelerini kullandı.

Sezaryenin tıpkı apandisit ameliyatı ya da başka bir cerrahi müdahale gibi tıbbi bir işlem olduğunu belirten Memişoğlu, şöyle konuştu: "Bilimsel araştırmalar, normal doğumun annelerimiz açısından daha hızlı iyileşme süreci, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az doğum sonrası komplikasyonla ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Minik yavrularımız açısından ise normal doğum anneyle erken ve güvenli temas, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve solunum problemlerinin daha az görülmesi gibi önemli avantajlar sağlamaktadır. Bugün Dünya Sağlık Örgütü normal doğum oranının en az yüzde 70 civarında olmasını öngörüyor. Dünya Sağlık Örgütü, aynı zamanda sezaryen doğumun yüzde 10 ila 15 aralığında kalması gerektiğini ifade ediyor. Bunun anne ve bebeğin sağlığı açısından uygun olduğunu belirtiyor. Birçok gelişmiş ülkede de bu oranlar hedefleniyor. Bu amaçla çeşitli programlar yürütülüyor ancak ülkemizde maalesef her 100 doğumun 61'i sezaryendir ve bu oran dünya ortalamasının çok üzerindedir. İşte bu noktada biz de Sağlık Bakanlığı olarak harekete geçtik.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde 3 Ekim 2024 tarihinde 'Doğal Olan Normal Doğum Farkındalık' kampanyamızı başlattık. Tabii ki bu süreci sadece bir tanıtım kampanyası olarak görmedik. Alanında yetkin hekim arkadaşlarımızın, ebelik hocalarımızın da içinde yer aldığı kapsamlı bir eylem planı hazırladık. 4 Ekim 2024 tarihinde 40 hafta sürecek 14 temel eylemden oluşan eylem planı hazırladık. Burada amacımız tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarının azaltılması ve normal doğumun teşvik edilmesidir. Başlangıçta sezaryen oranlarında yüzde 5 azalma hedefledik. Elbette bu süreçte birtakım çevreler, ideolojik saiklerle Sağlık Bakanlığının kadınların doğum şekline yönelik yönlendirme ya da dayatma yaptığı şeklinde dezenformasyona başvurdu. Oysa biz Sağlık Bakanlığı olarak en başından beri bilimsel veriler ışığında hareket ettik. Normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalığı oluşturmaya çalıştık. Nitekim sahada da bunun karşılığını gördük." - "Eylem planı kapsamında 5 bin 600 ebenin meslek içi eğitimlerini başlattık"

Eylem planı kapsamında 13 Aralık 2024'te gebe okulu zorunluluğu getiren düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Memişoğlu, bu doğrultuda kamu hastanelerinde gebe okullarının sayısını 442'ye çıkarttıklarını söyledi. Memişoğlu, anne adaylarını gebelik, doğum ve lohusalık konusunda bilgilendirecek "Annelik Yolculuğu" kitabını dijitalleştirdiklerini, avatarlı eğitim videoları hazırladıklarını anlattı. "Annelik Yolculuğu" mobil uygulamasını Mayıs 2025'te aktive ettiklerini, anne dostu hastane standartlarını yeniden tanımladıklarını, bu amaçla bir yönetmelik taslağı hazırladıklarını ve 154 kamu ile 2 de özel hastaneyi bu statüye aldıklarını bildirdi. Bakan Memişoğlu, ebelerin görev yetkilerini genişleten yönetmeliği 3 Aralık 2024'te yayımladıklarını hatırlatarak, doğumhane çalışanlarına maddi teşvik amacıyla 1 Ocak 2025 itibariyle ek ödeme teşviklerini yürürlüğe koyduklarını aktardı. Rehber ve sorumlu ebe uygulamasını yeni yönetmelikle uygulamaya aldıklarına değinen Memişoğlu, 5 bin 600 ebe için başlattıkları meslek içi eğitimleri 31 Aralık 2025'e kadar tamamlayacakları bilgisini verdi.

Memişoğlu, "Her Gebeye Bir Ebe" programı kapsamında 357 ebe polikliniğini hizmete aldıklarına işaret ederek, 81 ilde 1593 koordinatör ebe belirlediklerini, malpraktis bilgilendirmesi amacıyla ebelik kongreleri düzenleyerek eğitimler verdiklerini aktardı. Doğum ve sezaryen klinik rehberleri konusunda sezaryen sonrası vajinal doğum protokolü yayınladıklarını anlatan Memişoğlu, yine ebeler için doğum yönetim rehberini yayın aşamasına getirdiklerini, sezaryene yönelik denetimler kapsamında 81 ilde özel hastanelerimizi mercek altına alan bir süreç başlattıklarını söyledi. Memişoğlu, sağlık yöneticilerinin performans kriterleri noktasında da adım atarak, görev sistemine primer sezaryen oranlarını yöneticilerin başarı kriteri olarak ortaya koyduklarını aktararak, iletişim çalışmaları kapsamında vatandaşların farkındalığını arttırmaya yönelik kamu spotları, radyo spotları, bilgilendirici afişler ve broşürlerle kampanya yürüttüklerinden bahsetti. - "Anne ve evlatlarımızın doğum mucizesini yaşamalarını ümit ediyoruz" Bakan Memişoğlu, normal doğum eylem planıyla ilgili şu bilgileri verdi: