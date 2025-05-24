Kocaeli merkezli 4 ildeki kaçakçılık operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında farklı tarihlerde şüphelilerin yakalanmasına yönelik 6 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda değişen miktarlarda makaron (filtreli sigara kağıdı), gümrük kaçağı sigara, bandrolsüz nargile tütünü gibi ürünler yakalandı.

Bunun üzerine teknik ve fiziki çalışmasını genişleten ekipler, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Kocaeli merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 30 zanlı yakalandı, 26 ev, 20 iş yeri, 3 depoda yapılan aramalarda 429 bin 930'u dolu olmak üzere 1 milyon 354 bin 930 makaron, 27 sigara sarma makinası, 1 sigara sarma kompresörü, 361 elektronik sigara, 139 elektronik sigara likidi, 300 paket elektronik sigara tütün çubukları, 13 elektronik sigara parçaları, 649 paket gümrük kaçağı sigara, 199 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 198 bandrolsüz puro, 17 bin 301 yaprak gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 500 gram gümrük kaçağı pipo tütünü, 833 kilogram bandrolsüz açık kıyılmış tütün, 12 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 70 bin 322 boş sigara kutusu, 400 boş sigara poşeti ele geçirildi.