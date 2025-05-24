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        Kocaeli merkezli 4 ildeki kaçakçılık operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

        Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 01:23 Güncelleme: 24.05.2025 - 01:23
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        Kocaeli merkezli 4 ildeki kaçakçılık operasyonunda 14 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında farklı tarihlerde şüphelilerin yakalanmasına yönelik 6 operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda değişen miktarlarda makaron (filtreli sigara kağıdı), gümrük kaçağı sigara, bandrolsüz nargile tütünü gibi ürünler yakalandı.

        Bunun üzerine teknik ve fiziki çalışmasını genişleten ekipler, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Kocaeli merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 30 zanlı yakalandı, 26 ev, 20 iş yeri, 3 depoda yapılan aramalarda 429 bin 930'u dolu olmak üzere 1 milyon 354 bin 930 makaron, 27 sigara sarma makinası, 1 sigara sarma kompresörü, 361 elektronik sigara, 139 elektronik sigara likidi, 300 paket elektronik sigara tütün çubukları, 13 elektronik sigara parçaları, 649 paket gümrük kaçağı sigara, 199 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 198 bandrolsüz puro, 17 bin 301 yaprak gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 500 gram gümrük kaçağı pipo tütünü, 833 kilogram bandrolsüz açık kıyılmış tütün, 12 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 70 bin 322 boş sigara kutusu, 400 boş sigara poşeti ele geçirildi.

        Zanlılardan 13'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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