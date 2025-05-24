Gebze'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvan ile çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvan ile çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden Mustafa A. yönetimindeki 34 NV 6628 plakalı panelvan, aynı istikamette ilerleyen Ertuğrul A. idaresindeki 19 EA 984 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobildeki C.A. hafif şekilde yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.