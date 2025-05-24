Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Derince mevkisinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.