Kocaeli'nin deniz turizmindeki gözdesi Kandıra bayramda misafirlerini bekliyor

ŞAHİN OKTAY - Karadeniz'de deniz turizminin gözde merkezlerinden Kandıra'da Kurban Bayramı tatili için yapılan rezervasyonlar yüzde 55-60 seviyesine ulaşırken, mavi bayraklı plajlar turistleri bekliyor.

Kocaeli'de 7'si Karadeniz'in Kandıra, 2'si Marmara Denizi'nin Karamürsel kesiminde 9 mavi bayraklı plaj bulunuyor.

Kandıra ilçesinde Kurban Bayramı ile başlayacak sezon öncesi turizm işletmeleri ve mavi bayraklı plajlardaki hazırlıklar tamamlanma noktasına geldi. Özellikle İstanbullu tatilcilerin gözde rotaları arasında yer alan Kandıra'da konaklama tesislerindeki rezervasyonlar yüzde 55-60'a ulaştı.

Popüler tatil beldeleri Kefken, Kerpe, Cebeci, Bağırganlı, Babalı, Sarısu ve Seyrek'te hazırlıklara devam edilen mavi bayraklı plajlar, bayram tatilinde deniz tutkunlarını bekliyor.

Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine, ilçede turizm işletmelerindeki bayram tatiline yönelik hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesinin sahillerdeki eksiklikleri giderdiğini anlatan Güneş, plajlarda görev yapacak cankurtaran ekiplerinin de tatbikatlarını yaptığını belirtti.

Güneş, Kandıra'nın Kurban Bayramı'na hazır şekilde gireceğini belirterek, "Şimdiden gelen misafirlerimiz de denize girmeye başladı. İyi havaları değerlendiriyorlar. Problemimiz yok, su sıcaklıkları iyi seviyede." dedi.

Bayram tatiline yönelik rezervasyonların yüzde 55-60 seviyesinde olduğunu anlatan Güneş, "Hava durumu da bunu etkiler. Meteorolojik tahminler bayramda havanın çok iyi olacağı yönünde. Böyle giderse rezervasyonlar arife günü yüzde 100'e ulaşır." diye konuştu.

Kandıra'ya başta İstanbul, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya olmak üzere yurdun her yerinden tatilci geldiğine işaret eden Güneş, şöyle devam etti:

"Kandıra'da görülmesi gereken özel doğal ve tarihi yerler var. Bunların başında Pembe Kayalar geliyor. Kerpe'deki Kartal Kayaları var. Sahil şeridimizin her yeri başlı başına ayrı bir doğal güzellikte. Ziyaretçilerimize Sardala Koyu ve Cennet Havuzu'nu mutlaka görmelerini, orada bir gün geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Kefken Adası'na limandan tekne kalkıyor. Adada Cenevizlilerden kalma kale surlarını ve kuyuları görüp, denize girebilirler."