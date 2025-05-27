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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:32 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:32
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Otoyolun Kartepe geçişi İstanbul istikameti Tepetarla mevkisinde G.S. idaresindeki 81 FH 919 plakalı tır, aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çaptı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan G.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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