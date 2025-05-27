Kocaeli'de genç kızın kaza yerinde ölü bulunmasına ilişkin davada mütalaa açıklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde genç kızın şarampole devrilen kamyonetin çevresinde boynunda iple ölü bulunmasına ilişkin davada yargılanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istendi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Tunay A, maktul Rümeysa Meriç Özcan'ın (18) annesi Kevser Erden ile taraf avukatları hazır bulundu.

Erden, önceki beyanlarını tekrar ederek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Katılan avukatı, olayın kadına karşı kasten işlenmiş cinayet olduğunu söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, Tunay A'nın atılı suçu işlediğine dair somut delil olmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Tanık olarak dinlenilen polis memuru ise sanığın tesliminden sonra olayı itiraf ettiğini ve kaza olmadığını beyan ettiğini söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Tunay A'nın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.