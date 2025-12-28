Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Gözaltına alınan suç örgütü lideri ile onunla işbirliği yapan kişilerin de aralarında bulunduğu 15 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçları kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca, 410 fişek, 13 şarjör ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, organize suçların önlenmesi ve takibine yönelik operasyon düzenlendi.

