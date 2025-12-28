Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonunda 15 zanlı yakalandı

        Kocaeli merkezli 2 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 19:46 Güncelleme: 28.12.2025 - 19:50
        Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonunda 15 zanlı yakalandı
        Kocaeli merkezli 2 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, organize suçların önlenmesi ve takibine yönelik operasyon düzenlendi.

        "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçları kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca, 410 fişek, 13 şarjör ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan suç örgütü lideri ile onunla işbirliği yapan kişilerin de aralarında bulunduğu 15 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

