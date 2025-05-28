Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de Kurban Bayramı öncesi fiyat ve etiket denetimi yapıldı

        Kocaeli'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi marketlerde ve mağazalarda temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:19 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de Kurban Bayramı öncesi fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi marketlerde ve mağazalarda temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

        İzmit ilçesinde bir alışveriş merkezine giden ekipler, market, giyim mağazası ve bir kafede ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını inceledi.

        Ekipler, markette, temel gıda, manav, şarküteri ve ihtiyaç malzemelerinin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

        Giyim mağazası ve kafede de aynı işlemleri yapan ekipler, mağaza görevlilerine fiyat etiketlerinin ve indirim duyurularının tüketiciyi yanıltmayacak şekilde asılmasıyla ilgili uyarılarda bulundu.

        - "Tüketicinin ve tacirin her türlü hakkının korunması için sahadayız"

        Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, gazetecilere, ülke genelinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, il özelinde de Vali İlhami Aktaş'ın talimatlarıyla etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetimlerin kesintisiz sürdüğünü söyledi.

        Uzunkaya, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen denetimlerde, tüketicinin ve tacirin her türlü hakkının korunması için sahada olduklarını kaydetti.

        Ticaretin hem sağlıklı yürümesi hem adil olması için çalıştıklarını dile getiren Uzunkaya, "Satışa sunulan her malın fiyat etiketi, fiyat etiketinde bulunması gereken hususları, vergiler dahil olmak üzere ürünün satış fiyatı, ayırt edici özellikleri ve diğer hususların incelendiği, ayrıca kasa ve raf fiyatlarının uygun şekilde yapılıp yapılmadığına yönelik denetimlerimiz devam etmektedir." diye konuştu.

        Uzunkaya, Türkiye genelinde denetimlerin Kurban Bayramı'na kadar devam edeceğini aktararak, "Kocaeli'nin 12 ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleriyle eş zamanlı denetimlerimiz aralıksız ve yoğun şekilde devam etmektedir." dedi.

        Öte yandan Ticaret İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yılbaşından bu yana 5 bin 575 firmada 121 bin 782 ürün denetlendi. Denetlenen firmalardan uygulama ve işlemleri nedeniyle tüketici mağduriyetine yol açtığı belirlenen 1545'ine toplam 4 milyon 615 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        "Neresi kötü anlamadım?"
        "Neresi kötü anlamadım?"
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Musk Trump'ın vergi tasarısını değerlendirdi: Hayal kırıklığı
        Musk Trump'ın vergi tasarısını değerlendirdi: Hayal kırıklığı
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği sağla...
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği sağla...
        Kuaför salonuna çevirdiği minibüsle hizmeti müşterilerinin ayağına götürüyo...
        Kuaför salonuna çevirdiği minibüsle hizmeti müşterilerinin ayağına götürüyo...
        Ağabeyinin av tüfeği ile öldürdüğü kardeşi defnedildi (2)
        Ağabeyinin av tüfeği ile öldürdüğü kardeşi defnedildi (2)
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yumurta üreticilerine yüzde 50 hibeli eki...
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yumurta üreticilerine yüzde 50 hibeli eki...
        Rümeysa Meriç'i boğarak öldürüp kaza gibi gösteren sanığa ağırlaştırılmış m...
        Rümeysa Meriç'i boğarak öldürüp kaza gibi gösteren sanığa ağırlaştırılmış m...
        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yarala...
        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yarala...