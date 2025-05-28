Kocaeli'de imal edilen balıkçı gemisi suya indirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geminin serbest bölge limanında düzenlenen denize indirme törenine, Vali İlhami Aktaş'ın yanı sıra Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, KOSBAŞ Genel Müdürü Çiğdem Uğur, Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekci, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, DEİK/Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkanı Mehmet Selahattin Ünlü, NORSE Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Süngü, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

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