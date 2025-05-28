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        Uyuşturucuya özendirmekle suçlanan rap şarkıcısı tahliye edildi

        Kocaeli'de, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan yargılanmasına başlanan rap şarkıcısı S.B.B, tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 19:41 Güncelleme: 28.05.2025 - 20:13
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        Uyuşturucuya özendirmekle suçlanan rap şarkıcısı tahliye edildi
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        Kocaeli'de, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan yargılanmasına başlanan rap şarkıcısı S.B.B, tahliye edildi.

        Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sosyal medya platformlarında "Lvbel C5" adıyla tanınan tutuklu sanık S.B.B. ve avukatı katıldı.

        Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan S.B.B, hakkındaki suçlamayı reddetti.

        S.B.B'nin tahliyesine karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Süreç

        Şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan rap şarkıcısı S.B.B, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından 6 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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