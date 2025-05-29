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        Yapay zeka girişimcileri ve yatırımcılar Bilişim Vadisi'nde buluştu

        Bilişim Vadisi, NVIDIA, Microsoft for Startups Founders Hub ve Yapay Zeka Fabrikası işbirliğinde hayata geçirilen B-Stars AI Hızlandırma Programı "Demoday" etkinliği, yapay zeka girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:24
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        Yapay zeka girişimcileri ve yatırımcılar Bilişim Vadisi'nde buluştu
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        Bilişim Vadisi, NVIDIA, Microsoft for Startups Founders Hub ve Yapay Zeka Fabrikası işbirliğinde hayata geçirilen B-Stars AI Hızlandırma Programı "Demoday" etkinliği, yapay zeka girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirdi.

        Faaliyet kapsamında 300'den fazla başvuru arasından hızlandırma programına kabul edilen yapay zeka odaklı 32 girişim, 8 hafta boyunca teknoloji geliştirme, iş modeli olgunlaştırma ve ticarileşme süreçlerinde destek aldı.

        Programın final etkinliği "Demoday"de 10 girişim, proje sunumlarını yatırımcı, sektör temsilcileri ve katılımcılara gerçekleştirdi. Diğer 22 girişimci ise yapay zeka odaklı girişimcilerini alandaki stantlarda sundu.

        Program, yapay zekanın farklı sektörlerdeki uygulama potansiyelini görünür kılmayı, yerli girişimlerin büyümesini desteklemeyi ve uluslararası ölçekte rekabet gücü kazandırmayı hedefliyor.

        - "Dünyada teknolojide paradigma değişimi olan alanlarda kendimizi daha şanslı görüyoruz"

        Etkinlikte konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik ülkesine dönüşmesi vizyonu hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

        Bu kapsamda kuluçka programları, mobilite hızlandırma programı, yurt içinde ve dışında organize ettikleri oyun girişimciliği programı DIGIAGE, TEKNOFEST yarışmaları gibi faaliyetlerle girişimciliği desteklemeye gayret ettiklerini vurgulayan Tüzgen, bugün bunlara B-Stars AI Hızlandırma Programı'nı eklediklerini kaydetti.

        Tüzgen, 300'den fazla girişimin programa başvurduğunu aktararak, "30'dan fazla girişim kabul aldı. Bu program çerçevesinde 14 farklı eğitim sunduk. 350'ye yakın birebir mentörlük görüşmeleri yapıldı. İleri teknoloji seminerleri organize ettik, uygulamalı yüz yüze atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Demoday ile yatırım görüşmeleriyle de bunu tamamlıyor olacağız." diye konuştu.

        Yapay zekanın insan hayatına paradigma değişimi getirdiğine işaret eden Tüzgen, şöyle devam etti:

        "Ülke olarak dünyada teknolojide paradigma değişimi olan alanlarda daha gayret sarf ediyoruz. Bu alanlarda kendimizi açıkçası daha şanslı görüyoruz. 100 sene önce başlamış havacılık yarışına bugün aynı standartlarda, aynı şartlarda girmeye çalıştığımızda mücadele etmemiz kolay değil. Ama insansız hava araçları bütün dünya için yenilikçi bir alandı ve biz zamanında bu yarışa girdik. Bugün dünyanın en iyi insansız savaş uçaklarını üretebilen ülke olduk. Uluslararası pazarda satılan uçakların üçte ikisinden fazlası bugün Türkiye'de üretilen insansız savaş uçakları. Benzer şekilde Togg ile otomobillerin içten yanmalı devrinin kapanmakta olduğu, elektrikli araçlara geçişin olduğu dönemde otomobil sektörüne girdik ve burada dünyada öncü ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz."

        Tüzgen, teknolojinin ancak insanlığa refah getirdiği takdirde kıymetli olduğunu dile getirerek, insanlığa refah getirmeyen, insanlığa zulüm getiren hiçbir teknolojik girişimin övünülecek bir şey olmadığını kaydetti.

        Yapay zekanın henüz bütün insanlık için çok yeni ve geliştirilecek araçlarla dolu olduğuna değinen Tüzgen, "Bu açıdan yapay zekada, dünyada öncü ülkelerden olma fırsatını önümüzde görüyoruz. Girişimcilerimiz gayretli, dinamik, dirençli ve istikrarlı. Bizler, yatırımcılar, mentörler, Bilişim Vadisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, daima onların yanında olacağız. Gelecek, onu inşa etmeniz için sizleri bekliyor." ifadesini kullandı.

        Program partnerlerinden Yapay Zeka Fabrikasından direktör Kübra Binzat ve Microsoft Startup Programları Yöneticisi Emir İbrahim Uzunoğlu da etkinlikte girişimcilere hitap etti.

        Konuşmaların ardından Tüzgen, program partnerlerine ve katkı sağlayanlara plaket verdi.

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