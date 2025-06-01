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        Kandıra'da muhtarlık seçimi yapıldı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pirceler Mahallesi'nde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 19:57 Güncelleme: 01.06.2025 - 19:57
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        Kandıra'da muhtarlık seçimi yapıldı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pirceler Mahallesi'nde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

        Mahalle muhtarı Erol Sert'in 16 Ocak'ta yem kırma makinesine sıkışarak hayatını kaybetmesinin ardından muhtarlık için Yüksek Seçim Kurulunca ara seçim yapılmasına karar verildi.

        Mahallede 3 adayın yarıştığı seçimde 142 seçmen İlçe Seçim Kurulu görevlileri gözetiminde Pirceler Mahalle Camisi toplantı salonunda sandık başına gitti.

        Muhtarlığa, geçerli 126 oydan 52'sini alan Serkan Sarkın seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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