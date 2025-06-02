Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, tramvay hattının test sürüşünü yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Alikahya-Stadyum Tramvay Hattı'nın test sürüşünü gerçekleştirdi.

Vatman koltuğuna oturan Büyükakın, ekim ayında tamamlanması planlanan hatta deneme sürüşü yaptı.

Büyükakın, gazetecilere, mevcut tramvay sistemine ilave yapılan hattın devreye alınmasıyla stadyum bölgesine ulaşımın tramvayla sağlanacağını söyledi.

"Kasım ayında tramvay stadyum bölgesine tam olarak ulaşacak ve Süper Lig maçlarına tramvayla gitme imkanı doğacak." diyen Büyükakın, yeni hat sayesinde şehrin diğer bölgeleriyle kolay bağlantı kurulacağını, kent yaşamının ciddi anlamda kolaylaştırılmış olacağını kaydetti.

Büyükakın, toplu taşımada büyük atılım gerçekleştirileceğini vurgulayarak, "Biz başından beri toplu taşıma olanaklarını artırmaya çalışıyoruz. Özellikle raylı sistemlerin kent içi ulaşımda daha fazla yer almasına önem veriyoruz." dedi.

Raylı sistemlerin kent içi ulaşımda daha fazla yer alması hedefiyle Raylı Sistemler Daire Başkanlığı kurduklarını aktaran Büyükakın, bu birimin hem yeni tramvay hatlarının yapımından hem de mevcut hatların kapasite artışından sorumlu olduğunu dile getirdi.