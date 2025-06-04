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        Kocaeli'de ulaşım Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:04 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:04
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        Kocaeli'de ulaşım Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların rahat ve huzurlu şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla ücretsiz yolcu taşıma kararı alındı.

        Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler, bayram boyunca ücretsiz olacak.

        Bayram boyunca toplu taşıma sefer saatleri, "e-komobil" ve "kocaeli.bel.tr" adreslerinde belirtilen, pazar ve tatil günlerine göre düzenlenecek.

        UlaşımPark bünyesindeki Hat 200, Hat 250, Hat 700 ve Hat 800CK ise ücretli hizmet vermeye devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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