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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, bayram namazını İzmit'te kıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı namazını İzmit'teki tarihi Orhan Camisi'nde kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:55 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:55
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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, bayram namazını İzmit'te kıldı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı namazını İzmit'teki tarihi Orhan Camisi'nde kıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayram namazını Orhan Camisi'nde kılan Büyükakın, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

        Büyükakın, Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.

        Filistin'de yaşanan acılara da değinen Büyükakın, "Yine Filistin'deki kardeşlerimizin acısıyla buruk bayram yaşıyoruz. İnşallah oradaki zulümlerin de son bulduğu bayram olur diye temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Büyükakın, bayram tatili dolayısıyla yola çıkanlara da çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

        "Bayram tatiline giden kardeşlerimize bir kez daha hatırlatmak isterim ki bayramı kendilerine ve sevdiklerine zehir etmesinler. Herkes gideceği yere dikkatli gitsin ve dönsün. Allah hepimize ağız tadıyla geçirdiğimiz bayram nasip etsin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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