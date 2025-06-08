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        Kocaeli'de 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de, hakkında 18 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 00:30 Güncelleme: 08.06.2025 - 00:30
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        Kocaeli'de 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de, hakkında 18 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma", "basit yaralama" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, taşıma veya bulundurma" suçlarından hakkında 18 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile 500 lira adli para cezası bulunan H.K'yi (38), düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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