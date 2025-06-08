Kocaeli'de boya ve metal kaplama fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin 34 araç, 95 personelle su ve köpük sıkarak müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Karadenizliler Mahallesi'nde faaliyet gösteren boya ve metal kaplama fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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