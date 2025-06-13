Jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü Kocaeli'de kutlandı

Kocaeli'de, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, burada yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının tüm mensuplarını tebrik ederek, şehit olmuş jandarma personeline de Allah'tan rahmet diledi.

Jandarmanın Kocaeli'de bıkmadan, usanmadan trafikten asayişe kadar vatandaşın huzuru için her konuda cefakarca görev yaptığını belirten Aktaş, nice yıllar sağlık, sıhhat içerisinde çalışmalarını temenni etti.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt da jandarma teşkilatının kuruluşunun 186'ncı yıl dönümünü gururla kutlamanın heyecanı içerisinde olduklarını kaydetti.

Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu vurgulayan Bozkurt, jandarma teşkilatının Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını vurguladı.