Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü Kocaeli'de kutlandı

        Kocaeli'de, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 20:38 Güncelleme: 13.06.2025 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü Kocaeli'de kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

        İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, burada yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının tüm mensuplarını tebrik ederek, şehit olmuş jandarma personeline de Allah'tan rahmet diledi.

        Jandarmanın Kocaeli'de bıkmadan, usanmadan trafikten asayişe kadar vatandaşın huzuru için her konuda cefakarca görev yaptığını belirten Aktaş, nice yıllar sağlık, sıhhat içerisinde çalışmalarını temenni etti.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt da jandarma teşkilatının kuruluşunun 186'ncı yıl dönümünü gururla kutlamanın heyecanı içerisinde olduklarını kaydetti.

        Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu vurgulayan Bozkurt, jandarma teşkilatının Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını vurguladı.

        Bozkurt, Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarmasının, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkenin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu anlatarak, "Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeliyle jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkat ile birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından gerçekleştirilen tören geçişiyle devam eden program, jandarma komandoların yaptığı gösteriyle sona erdi.

        Programa, Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba ve jandarma personelinin aileleri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Yağmur yüzünü gösterecek, rüzgar havayı serinletiyor
        Yağmur yüzünü gösterecek, rüzgar havayı serinletiyor
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Barış Alper'in bonservisi belirlendi!
        Barış Alper'in bonservisi belirlendi!
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'de başladı
        17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'de başladı
        Kocaeli'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Kocaeli'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Vali Aktaş, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı
        Vali Aktaş, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı
        Kazı alanındaki su birikintisine giren köpek kamerada
        Kazı alanındaki su birikintisine giren köpek kamerada
        Kıraathanede ailesiyle tartışırken tabancasıyla, çiğ köfteciyi kalbinden vu...
        Kıraathanede ailesiyle tartışırken tabancasıyla, çiğ köfteciyi kalbinden vu...