Kocaeli Valisi Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Babalar Günü mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Babalar Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, babanın, toplumdaki sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısının temel direği olduğunu belirtti.

Babaların, ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve onurlu hayat sürmelerini sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiğini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Babalarımız çocuklarımızın en büyük kahramanıdır. Bunun için varlık sebebimiz olan ve üzerimizde sonsuz hakkı bulunan babalarımızın rızasını kazanmak, onların dualarını almak, onlara karşı vefalı olmak her evladın birinci vazifesidir. Bu duygularla başta büyük emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere her türlü imkanını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle sağlıklı, mutlu, huzurlu hayat diliyorum."