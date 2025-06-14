Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde 2 kişinin yaralandığı kaza ulaşımı aksattı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 17:34 Güncelleme: 14.06.2025 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde 2 kişinin yaralandığı kaza ulaşımı aksattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı.

        Kara yolunun Sultanorhan Mahallesi mevkisi İstanbul yönünde seyreden A.E. yönetimindeki 34 FMJ 467 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

        Aynı istikamette seyreden M.K. idaresindeki 34 LIR 914 plakalı servis aracı ve P.P. yönetimindeki 54 YV 747 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ve P.P. idaresindeki otomobildeki yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!

        Benzer Haberler

        Off-road tutkunları Kocaeli'de düzenlenen festivalde buluştu
        Off-road tutkunları Kocaeli'de düzenlenen festivalde buluştu
        Kocaeli'de çıkan kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de çıkan kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı
        17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'de sürüyor
        17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'de sürüyor
        Kocaeli'de bıçaklı kavga; 2 kardeş yaralı
        Kocaeli'de bıçaklı kavga; 2 kardeş yaralı
        Kandıra'da kahverengi kokarcayla mücadele için doğaya 5 bin samuray arısı b...
        Kandıra'da kahverengi kokarcayla mücadele için doğaya 5 bin samuray arısı b...
        İzmit Körfezi Deniz Festivali, 28 Haziran'da düzenlenecek
        İzmit Körfezi Deniz Festivali, 28 Haziran'da düzenlenecek