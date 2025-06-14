D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde 2 kişinin yaralandığı kaza ulaşımı aksattı

Aynı istikamette seyreden M.K. idaresindeki 34 LIR 914 plakalı servis aracı ve P.P. yönetimindeki 54 YV 747 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.