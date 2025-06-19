Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin davaya devam edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin 6 sanığın yargılanması sürdü.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar B.B. ile İ.Ç, patlamada ölen Elif Dayıoğlu'nun eşi müşteki Arif Dayıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz diğer sanıklar O.T, A.S. ve K.D. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Arif Dayıoğlu, şikayetçi olduğu sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık B.B, önceki savunmalarını tekrar ederek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık İ.Ç. ise olayın meydana geldiği alanda kendisinin yetkili olmadığını savunarak, kendisine yönelik suçlamaları reddetti.

Sanık A.S. de olay tarihinin öncesinde iş sağlığı ve güvenliği risk analizi yapılması gerektiğini kurumun ilgili birimlerine ilettiklerini belirterek, "O tarihlerde risk analizi yapılmış olsaydı böyle bir şey gerçekleşmezdi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

O.T. de diğer sanıklar A.S. ve B.B'ye tesisteki filtrelerin çalışmadığını söylediğini öne sürerek, "Aynı zamanda olaydan 3-4 gün önce sistemde yangın çıkmıştı. Ben patlamaya bu yangının sebep olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Sanık K.D. ise iş güvenliği tedbirlerinin alınmasına yönelik yazmış oldukları dilekçelerin genel müdürlük tarafından reddedildiğini iddia ederek, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Duruşmada, olaydan yaklaşık bir yıl önce TMO'da teknik işler şefi olarak görev yaptığını beyan eden N.T. tanık olarak dinlenildi. N.T. tesisteki toz temizliğinin rutin olarak yapıldığını anlatarak, "Bu işi Alım Muhafaza ve Teknik İşler Şefliği organize ederdi. Tesis aktif olarak çalıştığı zaman kaynak bakım onarımı yapılmaz. Birbirine bağlantılı olan yerlerde kaynak çalışmasının yapılması gerektiğinde ya tesisin durdurulması gerekiyordu ya da kaynak işleminin yapılmaması gerekiyordu." şeklinde konuştu.

Kendisinin çalıştığı dönemde tesisteki toz toplama sisteminde aksaklıklar yaşandığını belirten N.T., "Bununla ilgili mühendis arkadaşlarla tutanak tutmuştuk. Tozun toplanması için danışmanlık firmasından yardım alınması gerektiğini bildirmiştik ancak bu tutanağın gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini bilmiyorum." diye konuştu. Tanık N.T'nin dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin devamına, patlamadan önceki 15 günlük faaliyet raporunun istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. - Olay ve iddianame Derince ilçesindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda 7 Ağustos 2023'te meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmış, 60 silodan 13'ü hasar görmüştü. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, patlamayla ilgili baş müdür K.D, müdür yardımcısı K.Ö, şef vekili B.B, taşeron firma sahibi O.T. ile taşeron firmanın alan yetkilisi İ.Ç'nin asli kusurlu, mühendis A.S'nin ise tali kusurlu olduğu yer alıyor.