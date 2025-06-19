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        Kocaeli'de jandarmanın şüphelendiği kişinin midesinden uyuşturucu çıktı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği kişinin midesinden 28 kapsül halinde 78 gram uyuşturucu çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:23 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:23
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        Kocaeli'de jandarmanın şüphelendiği kişinin midesinden uyuşturucu çıktı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği kişinin midesinden 28 kapsül halinde 78 gram uyuşturucu çıktı.

        Anadolu Otoyolu'nda devriye gezen jandarma ekipleri, bir dinlenme tesisinde şüpheli hareketlerde bulunan A.N'nin yanına gitti.

        A.N'nin sağlık durumunun iyi olmadığını fark eden ekipler, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan A.N'nin röntgen filmlerinde midesinde uyuşturucu kapsülü olduğu anlaşıldı.

        Tıbbi müdahaleyle şüphelinin midesinden 28 kapsül halinde 78 gram uyuşturucu çıkarıldı.

        A.N'nin hastanedeki tedavisinin gözlem altında devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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