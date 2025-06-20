Kocaeli'de 4 katlı binanın çatısı yangında hasar gördü
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Osmangazi Mahallesi Karaca Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı.
Yangını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatı kısmında hasar oluştu.
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