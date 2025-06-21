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        Kocaeli'de çelik döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çelik döküm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 15:28 Güncelleme: 21.06.2025 - 15:28
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        Kocaeli'de çelik döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çelik döküm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde faaliyet gösteren çelik döküm fabrikasının ısıl işlem sulama bölümünde yangın çıktı.

        Yangını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, su kulesinde, fabrikanın dış cephesinde ve çatıda hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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