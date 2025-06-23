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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de ağaca çarpan otomobildeki yaşlı kadın öldü, eşi yaralandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki yaşlı kadın öldü, eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:14 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:14
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de ağaca çarpan otomobildeki yaşlı kadın öldü, eşi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki yaşlı kadın öldü, eşi yaralandı.

        Hüseyin K. (77) idaresindeki 41 LH 052 plakalı otomobil, D-605 kara yolu İzmit istikameti Cicili Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Kazada, sürücü ile eşi Fatma K. (74) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralı çift, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Fatma K. kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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