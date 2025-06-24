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        Kocaeli'de çiftçiler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki çiftçi arasında sınır anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:15 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:15
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        Kocaeli'de çiftçiler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki çiftçi arasında sınır anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Döngelli Mahallesinde Sabri Ö. ve Ekrem K, arasında tarlalarını suladıkları sırada süregelen sınır ihlali nedeniyle tartışma başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabri Ö, tabancayla Ekrem K'ye ateş açtı.

        Kasık bölgesinden yaralanan Ekrem K, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen Ekrem K’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Sabri Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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