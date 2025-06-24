Kocaeli'de 950 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Kocaeli'de 950 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Kocaeli'de 950 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gebze'de kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, 950 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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