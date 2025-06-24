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        Kocaeli'de 950 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Kocaeli'de 950 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 16:50 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:50
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        Kocaeli'de 950 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
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        Kocaeli'de 950 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gebze'de kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, 950 elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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