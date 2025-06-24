GÜNCELLEME 2 - Darıca Belediye Başkanı Bıyık, intihar eden personelin tabancasından çıkan kurşunla yaralandı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, intihar eden zabıta personelinin tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Belediye binasına gelen ve zabıta memuru olduğu öğrenilen K.D. (35) henüz bilinmeyen nedenle intihar girişiminde bulundu.

K.D. ağır yaralanırken, tabancasından çıkan mermi sekerek başkan Bıyık'ın koluna isabet etti.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan K.D. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Bıyık'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı Bıyık, buradaki ilk müdahalesinin ardından tedavisine devam edilmek üzere Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesine sevk edildi.

Hastaneye sedyeyle girişi sırasında Bıyık'ın sol kolunun gazlı bez ve bandajla sarılı olduğu görüldü. Bıyık'ı burada, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, KOÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Görkem Aksu, yakınları ve AK Parti temsilcileri karşıladı.

- "Sağlık durumum iyi ve kontrol altındayım" Bıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam belediyemizde yaşanan elim hadise sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildim. Çok şükür, hayati riskim yok. Sağlık durumum iyi ve kontrol altındayım. Arayıp soran, dua eden tüm dostlarıma, akrabalarıma ve kıymetli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Olay sırasında hayatını kaybeden zabıta personelimize Allah'tan rahmet, ailesi ile yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. - Vali Aktaş'tan açıklama Bu arada Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Bıyık'ı hastanede ziyaret etti. Aktaş, AA muhabirine, Darıca Belediyesinde görevli zabıta personelinin intihar ettiğini belirterek, "Personel yanında getirdiği tabancayla intihar etmiş, seken kurşunla da Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaralanmıştır. Belediye Başkanı Bıyık'ın sağlık durumu iyi, zabıta personeli ise hastanede hayatını kaybetmiştir." ifadesini kullandı.