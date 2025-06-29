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        Kandıra Kaymakamlığından bazı sahillerde denize girilmemesi uyarısı

        Kandıra Kaymakamlığı Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 10:45 Güncelleme: 29.06.2025 - 10:45
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        Kandıra Kaymakamlığından bazı sahillerde denize girilmemesi uyarısı
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        Kandıra Kaymakamlığı Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

        Kandıra Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün Kerpe ve Kovanağzı dışındaki plajlarda denize girmenin tehlikeli olacağı bildirildi.

        Kaymakamlığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

        "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle pazar günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek can emniyetiniz için tehlikelidir. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur."

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