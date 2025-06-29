Kandıra Kaymakamlığından bazı sahillerde denize girilmemesi uyarısı
Kandıra Kaymakamlığı Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.
Kandıra Kaymakamlığı Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.
Kandıra Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün Kerpe ve Kovanağzı dışındaki plajlarda denize girmenin tehlikeli olacağı bildirildi.
Kaymakamlığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle pazar günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek can emniyetiniz için tehlikelidir. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.