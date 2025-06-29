Kocaeli'de denize giren kişi öldü

Valilikten yapılan açıklamada, "Valiliğimiz tarafından 29 Haziran 2025 Pazar günü olumsuz hava/deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliği maksadıyla denize girişler yasaklanmıştır." denildi.

Zonguldak'ta da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Kandıra Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle pazar günü Kandıra ilçemizde tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, kentin Karadeniz kıyısında yer alan Kandıra ilçesinde denize girişler yasaklandı.

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