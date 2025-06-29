Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Kocaeli'de yapıldı

TOSFED Drift Kupası'nda ise Demirhan Öke birinciliği, Hüseyin Tantu ikinciliği, Mehmet Yazgan üçüncülüğü elde etti.

Drift Otomobil Sporları Kulübünce, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) himayesinde ICRYPEX, Spor Toto ve HT Spor katkılarıyla organize edilen şampiyonanın ikinci yarışında, 2 kategoride 17 sporcu mücadele etti.

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