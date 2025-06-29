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        Kocaeli'de Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası düzenlendi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'nın üçüncüsü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 23:07 Güncelleme: 29.06.2025 - 23:18
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        Kocaeli'de Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası düzenlendi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'nın üçüncüsü düzenlendi.

        Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliği yaptığı organizasyona 250 profesyonel dağ bisikleti sporcusu katıldı.

        İlçenin Beylikdağı mevkisinde düzenlenen organizasyonda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye olarak sporu çeşitlendirmeye ve destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ise organizasyonun uluslararası düzeyde düzenlendiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kupa törenine Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, belediye meclis üyeleri ve sporseverler katıldı.

        Dereceye giren sporcular ise şu şekilde:

        - Elit Kadınlar

        1- Azize Bekar

        2- Sevim Gerçek

        3- Ekin Ereke

        - Elit Erkekler

        1- Samet Bulut

        2- Emre Yavuz

        3- Zeki Kaygısız

        - Genç Kadınlar

        1- Emine Irmak Sezer

        2- Duygu Sezer

        3- Damla Eser

        - Genç Erkekler

        1- Çınar Serdaroğlu

        2- Samet Baştatar

        3- Mustafa Demir

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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