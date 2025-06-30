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        Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 18:00 Güncelleme: 30.06.2025 - 18:00
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        Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde faaliyet gösteren palet fabrikasının açık depolama sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Paletler ve park halindeki minibüsün tutuşmasıyla büyüyen yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında depoda hasar oluştu, minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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