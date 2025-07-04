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        Kocaeli'de 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de, hakkında 25 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 00:52 Güncelleme: 04.07.2025 - 00:52
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        Kocaeli'de 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de, hakkında 25 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ile "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etmek veya bulundurmak" suçlarından hakkında 25 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.K'yi (35) düzenledikleri operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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