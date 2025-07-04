Kocaeli'de silahlı saldırıda ölen baba ve oğlu defnedildi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurularak öldürülen baba ve oğlu toprağa verildi.
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde silahla vurularak öldürülen baba ve oğlu toprağa verildi.
Kayacık Mahallesi’nde İ.K'nin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Mehmet ve oğlu Aykut Canımoğlu için Karamürsel Merkez Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Ailenin yakınlarının katıldığı törende kılınan namazın ardından cenazeler Karamürsel Merkez Mezarlığı’na defnedildi.
Öte yandan, cinayet zanlısı İ.K’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kayacık Mahallesi'nde yer alan Karamürsel Devlet Hastanesi önünde dün İ.K’nin (75) silahla ateş ettiği Mehmet (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu (30) olay yerinde hayatını kaybetmişti.
İ.K, polis ekiplerinin çalışması sonucu Gölcük ilçesinde suç aletiyle yakalanmıştı.
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