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        Kocaeli'de silahlı saldırıda ölen baba ve oğlu defnedildi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurularak öldürülen baba ve oğlu toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:58 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:58
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        Kocaeli'de silahlı saldırıda ölen baba ve oğlu defnedildi
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        Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde silahla vurularak öldürülen baba ve oğlu toprağa verildi.

        Kayacık Mahallesi’nde İ.K'nin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Mehmet ve oğlu Aykut Canımoğlu için Karamürsel Merkez Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Ailenin yakınlarının katıldığı törende kılınan namazın ardından cenazeler Karamürsel Merkez Mezarlığı’na defnedildi.

        Öte yandan, cinayet zanlısı İ.K’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Kayacık Mahallesi'nde yer alan Karamürsel Devlet Hastanesi önünde dün İ.K’nin (75) silahla ateş ettiği Mehmet (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu (30) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        İ.K, polis ekiplerinin çalışması sonucu Gölcük ilçesinde suç aletiyle yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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