Kocaeli'de silahlı saldırıda ölen baba ve oğlu defnedildi

Kayacık Mahallesi'nde yer alan Karamürsel Devlet Hastanesi önünde dün İ.K’nin (75) silahla ateş ettiği Mehmet (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu (30) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kayacık Mahallesi’nde İ.K'nin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Mehmet ve oğlu Aykut Canımoğlu için Karamürsel Merkez Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

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