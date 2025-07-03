Kocaeli'de baba ve oğlu öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde baba ve oğlu öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde baba ve oğlu öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı.
Karamürsel Devlet Hastanesinin arkasında dün Mehmet Canımoğlu (60) ve Aykut Canımoğlu'nu (30) silahla öldürdüğü belirtilen İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün olay yerinden kaçan İ.K, ekiplerin çalışması sonucu suç aletiyle birlikte Gölcük ilçesinde yakalanmıştı.
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