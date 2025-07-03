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        Kocaeli'de baba ve oğlu öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde baba ve oğlu öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 22:52 Güncelleme: 03.07.2025 - 22:52
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        Kocaeli'de baba ve oğlu öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde baba ve oğlu öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı.

        Karamürsel Devlet Hastanesinin arkasında dün Mehmet Canımoğlu (60) ve Aykut Canımoğlu'nu (30) silahla öldürdüğü belirtilen İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Dün olay yerinden kaçan İ.K, ekiplerin çalışması sonucu suç aletiyle birlikte Gölcük ilçesinde yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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