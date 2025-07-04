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        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandı

        Kocaeli merkezli 20 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 zanlıdan 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 23:15 Güncelleme: 04.07.2025 - 23:15
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        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandı
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        Kocaeli merkezli 20 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 zanlıdan 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı kişiler adına çıkarılmış hatlar üzerinden kendilerini kripto firmalarının yöneticileri olarak tanıtan kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelilerin sahte uygulama indirmelerini ve yükleme yapmalarını istedikleri müştekilerden gelen 1 milyon 659 bin 46 lirayı kurdukları kripto hesaplara aktararak dolandırıcılık yaptıklarını belirledi.

        Bunun üzerine Kocaeli merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan ev ve iş yeri aramalarında suç unsurları ile çok sayıda materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla salıverilirken, diğerleri adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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