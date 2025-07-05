Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'den kısa kısa

        Kerbela'da şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınları, Kocaeli'de anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 15:13 Güncelleme: 05.07.2025 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kerbela'da şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınları, Kocaeli'de anıldı.

        Türkiye Caferileri Vakfınca Darıca Nenehatun Stadı'nda düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kerbela olayının konu alındığı mersiyelerin seslendirilmesi sırasında vatandaşların göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

        Belediye Başkan Yardımcısı Hüsamettin Ergül, yaptığı konuşmada, Kerbela'nın İslam tarihindeki derin acılarından biri olduğunu kaydetti.

        Türkiye Caferileri Vakfı Genel Sekreteri Hasan Apaydın ise Kerbela'da yaşananların insanlık tarihinde eşine az rastlanan bir zulüm olduğunu ifade etti.

        Programa, Belediye Başkanvekili Kenan Demirbaş, İlçe Müftüsü Selami Balcı, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

        - Başiskele'de mobil hizmet aracı hizmet verdi

        İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından mobil nüfus hizmetleri aracı, Başiskele'de vatandaşlara hizmet verdi.

        Çeşitli sebeplerle sürücü belgesi ya da kimlik kartını yenilemek için ilgili müdürlükten randevu alamayan vatandaşların işlemleri, bu çalışma sayesinde yapılıyor.

        Faaliyetleri inceleyen Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hikmet Özsoy'dan bilgi aldı.

        - Karamürsel'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Karamürsel ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Oluklu Mahallesi'nde N.C.Ö. (22) idaresindeki 06 BN 7076 plakalı hafif ticari araç ile M.E.U. (36) yönetimindeki 41 AYZ 269 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü ve araçtaki M.U. (36), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul, Silivri açıklarındaki depremle sallandı
        İstanbul, Silivri açıklarındaki depremle sallandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Eski eşiyle tatilde
        Eski eşiyle tatilde
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        En tuhaf kraliyet cenazeleri

        Benzer Haberler

        Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, Kocaeli'de başladı
        Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, Kocaeli'de başladı
        Kocaeli merkezli 20 ilde dolandırıcılık operasyonu; 9 tutuklama
        Kocaeli merkezli 20 ilde dolandırıcılık operasyonu; 9 tutuklama
        Alacak meselesinde öldürülen baba ile oğlu toprağa verildi (2)
        Alacak meselesinde öldürülen baba ile oğlu toprağa verildi (2)
        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandı
        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandı
        Cumhuriyet ile yaşıt Şükriye nine hayatını kaybetti
        Cumhuriyet ile yaşıt Şükriye nine hayatını kaybetti
        Kocaeli'de ağaçlık bölgede yangın (2)
        Kocaeli'de ağaçlık bölgede yangın (2)