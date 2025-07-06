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        Kocaeli'de epilepsi hastaları ve aileleri için gökyüzüne balonlar bırakıldı

        Kocaeli Epilepsi Derneği ile Darıca Belediyesi işbirliğinde epilepsi hastalarının toplumda yaşadığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla 400 mor renkli balon uçuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 17:21 Güncelleme: 06.07.2025 - 17:21
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        Kocaeli'de epilepsi hastaları ve aileleri için gökyüzüne balonlar bırakıldı
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        Kocaeli Epilepsi Derneği ile Darıca Belediyesi işbirliğinde epilepsi hastalarının toplumda yaşadığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla 400 mor renkli balon uçuruldu.

        Cevher Dudayev Parkı’nda düzenlene etkinlikte, dernek üyelerince katılımcılara mor renkli balonlar dağıtıldı. Aralarında epilepsi hastaları ve ailelerinin de bulunduğu katılımcılar, balonları aynı anda gök yüzüne bıraktı.

        Kocaeli Epilepsi Derneği Başkanı Ersin Başaran, AA muhabirine, epilepsi farkındalığını yaratmak amacıyla gökyüzüne mor balon uçurduklarını, az da olsa epilepsi hastalarının sesini duyurmak istediklerini belirtti.

        Başaran, Darıca Belediyesi başta olmak üzere etkinlik için kendilerine destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Etkinliğe, siyasi partilerin ilçe başkanları ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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