Kocaeli'deki Yıldızlar Avrupa Judo Kupası müsabakaları tamamlandı
Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda madalyalar sahiplerini buldu.
Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda madalyalar sahiplerini buldu.
Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan organizasyonda, 16 ülkeden 459 sporcu mücadele etti.
Milli judocular, 17 altın, 13 gümüş ve 20 bronz olmak üzere toplam 50 madalya kazanarak madalya sıralamasında zirvenin sahibi oldu.
Turnuvada dereceye giren sporcular şu şekilde:
13 yaş altı kızlar
- 28 kilo
1- Gülşüm Yiğit-Türkiye
2- Gülfem Aysıma Aydon-Türkiye
3- Azra İzgi-Türkiye
- 36 kilo
1- Aldina Nugman-Kazakistan
2- Nikol Nikolova-Bulgaristan
3- Çağla Maltepe-Türkiye
3- Zeynep Coşkun-Türkiye
- 40 kilo
1- Samira Samenova-Kazakistan
2- Rüya Dirin-Türkiye
- 44 kilo
1- Erva Şen-Türkiye
- 48 kilo
1- Belinay Kavak-Türkiye
- 52 kilo
1- Serra Demir-Türkiye
- +57 kilo
1- Yağmur Korkmaz-Türkiye
2- Fatma Nur Genç-Türkiye
3- Gökçe Tayyan-Türkiye
3- Aissulu Yerbolat-Kazakistan
- 13 yaş altı erkekler
- 30 kilo
1- Mosaab Alshemeri-Kuveyt
2- Yussuf Kanat-Kazakistan
3- Georgi Kostov-Bulgaristan
- 34 kilo
1- Yaser Güner-Türkiye
2- Yağız Duman-Türkiye
3- Kerem Uras Felek-Türkiye
3- Ahmed El Adawi-Mısır
- 38 kilo
1- Abdullah Khudiyev-Azerbaycan
2- Yahya Gez-Türkiye
3- Emil Aleksandrov-Bulgaristan
3- Pavel Pavlov-Bulgaristan
- 42 kilo
1- Davut Gez-Türkiye
2- Hassan Kareem-Mısır
3- Nikolay Krachunov-Bulgaristan
3- Ömer Furkan Yağcılar-Türkiye
- 46 kilo
1- Omar Alassad-Mısır
2- Rostislav Georgiev-Bulgaristan
3- Muhanna Alhajri-Kuveyt
3- Ömer Talha Özbay-Türkiye
- 50 kilo
1- Mehmet Talha Oruç-Türkiye
2- Nikolaos Lourentzatos-Yunanistan
- 55 kilo
1- Alii Khasanov-IJF
- +60 kilo
1- Yiğitalp Çakır-Türkiye
2- Şükrü Malik Ciltepe-Türkiye
- 15 yaş altı kızlar
- 36 kilo
1- Elifsu Esenboğa-Türkiye
2- Erva Eren-Türkiye
3- Ilgın Zincir-Türkiye
3- Hira Isnas-Türkiye
- 40 kilo
1- Elvan Kırt-Türkiye
2- Yağmur Meral-Türkiye
3- Melek Saraç-Türkiye
3- Elif Sanier-Türkiye
- 44 kilo
1- Sude Akan-Türkiye
2- Ramina Abisheva-Kazakistan
3- Semanur Acar-Türkiye
3- İlayda Kurt-Türkiye
- 48 kilo
1- Büşra Birleşik-Türkiye
2- Fatima Zehra Turan-Türkiye
3- Tatia Gigilashvili-Gürcistan
3- Yağmur Tabassum Abdullayeva-Azerbaycan
- 52 kilo
1- Betül Yılmaz-Türkiye
2- Sunay Vasif Macidova-Azerbaycan
3- Leyla Tazegül-Türkiye
3- Medine Özdurmuşoğlu-Türkiye
- 57 kilo
1- Barbare Kozmanashvili-Gürcistan
2- Leona Culjak-Bosna Hersek
3- Zaharia Georgieva-Bulgaristan
3- Anastasia Shushania-Gürcistan
- 63 kilo
1- Victoriya Stulba-Kazakistan
2- Zeynep Deniz Tezcan-Türkiye
3- Mariami Gorgodze-Gürcistan
3- Aylin Melisa Abalı-Türkiye
- 70 kilo
1- Hira Kılkış-Türkiye
2- Anastasia Ignatkov-Bosna Hersek
3- Rabia Yağmur Özbudak-Türkiye
3- Ledi Bezhanishvili-Gürcistan
- +70 kilo
1- Ecrin Yavuz-Türkiye
2- Nia Gulbiani-Gürcistan
3- Ecrin Sude Çevik-Türkiye
3- Sümeyye Işıktas-Türkiye
- 15 yaş altı erkekler
- 38 kilo
1- Shapagat Amandyk-Kazakistan
2- Tunar Elvin Hacılı-Azerbaycan
3- Mansur Mubarak-Kazakistan
3- Roman Bobrov-IJF
- 42 kilo
1- Nikoloz Mighrijanashvili-Gürcistan
2- Kerem Çebi-Türkiye
3- Mahammad Kamal Seferov-Azerbaycan
3- Akbar Imran Qadirli-Azerbaycan
- 46 kilo
1- Süleyman Doğru-Türkiye
2- Andria Tsurtsumia-Gürcistan
3- Saba Bodaveli-Gürcistan
3- Qerib Malik Atabayev-Azerbaycan
- 50 kilo
1- Shokhjakhon Usmonov-Özbekistan
2- Nurakhmet Zhubatkan-Kazakistan
3- Emil Natiq Murvaladov-Azerbaycan
3- Samet Buluk-Türkiye
- 55 kilo
1- Lazare Barateli-Gürcistan
2- Demir Atakan-Türkiye
3- Antonio Nikolov-Bulgaristan
3- Andrea Gutashvili-Gürcistan
-60 kilo
1- Davit Gugusiani-Gürcistan
2- Nuru Rashad Sadiqzada-Azerbaycan
3- Mihraç Efe Özbay-Türkiye
3- Nugzar Asatiani-Gürcistan
- 66 kilo
1- Nugzar Lamazoshvili-Gürcistan
2- Alikhan Yerbolatuly-Kazakistan
3- Iman Elçin Mosumov-Azerbaycan
3- Gabriel Kvavadze-Gürcistan
- 73 kilo
1- Temur Miladze-Gürcistan
2- Mehemmedeli Mehdi-Azerbaycan
3- Mate Tsibadze-Gürcistan
3- Giorgi Nozadze-Gürcistan
- +73 kilo
1- Alikhan Temiyev-Kazakistan
2- Hasgül Efe Tolu-Türkiye
3- Sabir Bayram Barxudarli-Azerbaycan
3- Gocha Chogovadze-Gürcistan
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