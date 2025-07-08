Kocaeli'den kısa kısa

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Vali Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Erdal Kuruçay, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a yaptığı veda ziyaretinde, kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Aktaş, Kuruçay'a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

- Darıca Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz hazırlık kursu desteği veriyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, lise son sınıf ve mezun öğrencilere yönelik düzenlenen hazırlık kurslarının kayıtları başladı.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına hazırlık amacıyla düzenlenen kurs, hem akademik başarıyı artırmayı hem de ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Kurs kayıtlarını, 12. sınıf öğrencileri 8-30 Temmuz tarihlerinde, mezun öğrenciler ise 8 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında yapacak.