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        Kocaeli'den kısa kısa

        Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Vali Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 13:18 Güncelleme: 08.07.2025 - 13:18
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Vali Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Erdal Kuruçay, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a yaptığı veda ziyaretinde, kabullerinden dolayı teşekkür etti.

        Vali Aktaş, Kuruçay'a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        - Darıca Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz hazırlık kursu desteği veriyor

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, lise son sınıf ve mezun öğrencilere yönelik düzenlenen hazırlık kurslarının kayıtları başladı.

        Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına hazırlık amacıyla düzenlenen kurs, hem akademik başarıyı artırmayı hem de ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

        Kurs kayıtlarını, 12. sınıf öğrencileri 8-30 Temmuz tarihlerinde, mezun öğrenciler ise 8 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında yapacak.

        Başvurular, Adnan Menderes Kültür Merkezi'nin ikinci katındaki öğretmenler odasından yapılacak.

        Detaylı bilgi için 444 7 441 numaralı telefon hattından destek alınabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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