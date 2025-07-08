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        Turizmciliği bırakıp topraksız tarıma başlayan girişimci, ayda 10 tona yakın ürün alıyor

        CEM ALİ KUŞ - Muğla'da uzun yıllar tekne ve yat turizmciliği yaptıktan sonra tarımsal üretim hayaline yönelen Ömer Çelik, Kocaeli'de 5 dönüm üzerine kurduğu topraksız tarım serasında yıl boyunca yeşillik üretimi gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 13:33 Güncelleme: 08.07.2025 - 13:33
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        Turizmciliği bırakıp topraksız tarıma başlayan girişimci, ayda 10 tona yakın ürün alıyor
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        CEM ALİ KUŞ - Muğla'da uzun yıllar tekne ve yat turizmciliği yaptıktan sonra tarımsal üretim hayaline yönelen Ömer Çelik, Kocaeli'de 5 dönüm üzerine kurduğu topraksız tarım serasında yıl boyunca yeşillik üretimi gerçekleştiriyor.

        Yaklaşık 10 yıl boyunca Göcek'te tekne ve yat turizmi yapan 45 yaşındaki Çelik, hayali olan tarım sistemini kurmak için araştırmalarının ardından Gebze ilçesine bağlı Ovacık köyünde 5 dönüm arazi kiraladı.

        Arazide kurduğu topraksız serada kıvırcık, lolorosso, yeşil gül, kırmızı gül, endivyen, kırmızı endivyen cinsi marulların yanı sıra fesleğen, nane ve kuzu kulağı yetiştiren Çelik, ürünlerini İstanbul'daki restoran ve otellere ulaştırıyor.

        Çelik, AA muhabirine, tarım çalışmalarını çok araştırdığını ve tam teşekküllü sera kurduğunu, 40 günlük sürede ürün alabildiklerini söyledi.

        Ayda yaklaşık 10 ton hasat yaptıklarından bahseden Çelik, "9 çeşit yeşillik üretimi yapıyoruz. İstersek daha da arttırabiliyoruz. 68 bin ürünümüz şu anda ekili, gün içerisinde yaklaşık 400 kiloya kadar hasat yapıyoruz. Yıl içinde 10 kez hasat gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Bu tarz seraların İstanbul'un sebze ihtiyacının yüzde 3'ünü karşıladığını, onun için sadece İstanbul'a çalıştıklarını aktaran Çelik, "Burası 5 dönüm, topraklı tarım yaparsak bize 50 dönüm yer lazım yani 10 katı yer lazım ki bu kadar ürün alabilelim senede. Topraklı tarıma nazaran yüzde 90 oranında daha az su harcıyoruz. İlaç kullanmıyoruz." diye konuştu.

        - "Hasadı yaptığımız gün malı teslim edebiliyoruz"

        Çalıştığı işletmelerin ticaretinden memnun kaldığına değinen Çelik, "Burada süreklilik var. Restoranlar, oteller yani son kullanıcıya veriyoruz. Çok memnunlar bundan dolayı. İstanbul'a yakın olduğu için yol lojistiği çok uyguna geliyor. Hasadı yaptığımız gün malı teslim edebiliyoruz, bu da kullanıcının işine geliyor." ifadelerini kullandı.

        Çelik, turizm sektörüyle uğraşırken aklının bir kenarında toprakla alakalı bir şeyler yapmak olduğunu dile getirerek, teknolojik topraksız tarımın revaçta olduğunu dile getirdi.

        Topraksız tarım serası kurmanın kendileri için hayal olduğunu aktaran Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "En iyisini yapmaya çalışıyoruz ve üstüne de yatırımlar yapıyoruz. Göcek'te yat kiralama işleri yapıyorduk. Oradan buraya geldik. Bizim için bir hayal gibiydi. Hep hayalimizde vardı. Gördük, duyduk ve araştırdık. İşin de çok güzel bir yere gideceği belli, topraktan avantajımız var. Sudan dolayı çok büyük avantajımız var. Onun için herkesin yavaş yavaş bu işe dönmesi lazım."

        Çelik, kışın kullandığı ısıtma sistemi sayesinde serada üretime ara vermeden devam edebildiğini, bu şekilde çalışmanın ekonomiye katkısı olduğunu da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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