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        Kocaeli'de tarihi hamam restore edilecek

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Osmanlı hamamı restore edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:55 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:55
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        Kocaeli'de tarihi hamam restore edilecek
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Osmanlı hamamı restore edilecek.

        Gölcük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yukarı Halıdere'de belediye tarafından kamulaştırılan arsada bulunan tarihi hamam, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 8 Temmuz 2021 tarihli kararıyla "1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescillendi.

        Yapının ihyası için 16 Temmuz'da Gölcük Belediyesi Encümen Salonu'nda ihale düzenlenecek.

        Hamamın restorasyon ihalesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerine uygun yapılacak.

        Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) denetiminde yürütülecek restorasyon çalışmasıyla tarihi hamam, aslına ve fonksiyonuna uygun hale getirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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