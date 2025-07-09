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        Kocaeli'de pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 10:48 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:48
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        Kocaeli'de pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Başiskele ilçesinin Doğantepe Mahallesi'nde 6 Temmuz'da yaşanan olayda Yasin Örçen (39), B.K. isimli kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

        Ağır yaralanan ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Örçen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bu arada jandarma tarafından gözaltına alınan B.K'nin çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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