Kocaeli'de pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Başiskele ilçesinin Doğantepe Mahallesi'nde 6 Temmuz'da yaşanan olayda Yasin Örçen (39), B.K. isimli kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.
Ağır yaralanan ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Örçen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bu arada jandarma tarafından gözaltına alınan B.K'nin çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.
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