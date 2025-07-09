Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yarın tüm plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle yarın ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.
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