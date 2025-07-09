Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yarın tüm plajlarda denize girmek yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle yarın ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

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