Kocaeli'de bir kişi tartıştığı üvey oğlunu bıçakla yaraladı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakla yaraladı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakla yaraladı.
Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak'ta Y.G. ile üvey oğlu Ferhat B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönen olayda Y.G. bıçakla üvey oğlunu göğsünden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis şüpheli Y.G'yi olay yerinde gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.