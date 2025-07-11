Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kavgada henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, Ö.E. ve F.E'ye silahla ateş açtı.

İfadelerinin ardından salıverilen iki grup arasında bir süre sonra ilçe emniyet müdürlüğü önünde yeniden kavga çıktı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde kavga eden iki grup, ifadeleri alınmak üzere Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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