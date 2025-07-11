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        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 01:39 Güncelleme: 11.07.2025 - 01:39
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        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde kavga eden iki grup, ifadeleri alınmak üzere Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        İfadelerinin ardından salıverilen iki grup arasında bir süre sonra ilçe emniyet müdürlüğü önünde yeniden kavga çıktı.

        Kavgada henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, Ö.E. ve F.E'ye silahla ateş açtı.

        Polis ekipleri olaya müdahale ederken ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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